Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen eski Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay İrfan Kızılaslan, Tokat Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderilmişti. Tek kişilik yerde kaldığı öğrenilen Kızılaslan’ın sayımda çıkmaması üzerine yapılan araştırmada koğuşunda ölü olarak bulunduğu öğrenildi.

Kızılaslan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Nurhan İçmez