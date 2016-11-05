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FETÖ'cü albay cezaevinde ölü bulundu

Eski Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı İrfan Kızılaslan, tutuklu olarak kaldığı Tokat Çamlıbel Cezaevinde ölü olarak bulundu.

FETÖcü albay cezaevinde ölü bulundu

05 Kasım 2016 17:06

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen eski Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay İrfan Kızılaslan, Tokat Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderilmişti. Tek kişilik yerde kaldığı öğrenilen Kızılaslan’ın sayımda çıkmaması üzerine yapılan araştırmada koğuşunda ölü olarak bulunduğu öğrenildi.
Kızılaslan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Nurhan İçmez

Etiketler: FETÖ’den tutuklu albay


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