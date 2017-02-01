Edirne İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce, Meriç İlçesi’nin Küplü Beldesi mülki sınırları içerisinde bulunan ve 2.Derece kara askeri yasak bölge konumunda olan mevkide, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan M.Ö. isimli şahıs yakalandı.

ESKİ ASELSAN VE BTK ÇALIŞANI

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bağlantısı nedeni ile Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme birimdeki raportörlük görevinden yayınlanan OHAL Kanunu 672 Sayılı KHK ile FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bağlantısı nedeni ile ihraç edildiği, daha önceden de ASELSAN ve Bilgi Teknolojileri Kurumunda (BTK) çalıştığı bildirildi.

Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile gözaltına alınan şahsın Uzunköprü İlçe Emniyet Amirliğindeki sorgusu sürüyor.

(İHA)