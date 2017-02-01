Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » FETÖ’cü ‘Başbakanlık raportörü’ sınırı geçerken yakalandı

FETÖ’cü ‘Başbakanlık raportörü’ sınırı geçerken yakalandı

Edirne’de, jandarma ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bağlantısı nedeni ile Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme birimdeki raportörlük görevinden ihraç edilen M.Ö. isimli şahıs, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçerken yakalandı.

FETÖcü Başbakanlık raportörü sınırı geçerken yakalandı

01 Şubat 2017 15:54

Edirne İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce, Meriç İlçesi’nin Küplü Beldesi mülki sınırları içerisinde bulunan ve 2.Derece kara askeri yasak bölge konumunda olan mevkide, yasadışı yollarla Yunanistan ülkesine geçmeye çalışan M.Ö. isimli şahıs yakalandı.

Başbakanlık raportörü, Aselsan eski çalışanı
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bağlantısı nedeni ile Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme birimdeki raportörlük görevinden yayınlanan OHAL Kanunu 672 Sayılı KHK ile FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bağlantısı nedeni ile ihraç edildiği, daha önceden de Aselsan ve Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK)'nda çalıştığı bildirildi.
Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile gözaltına alınan şahsın Uzunköprü İlçe Emniyet Amirliği’ndeki sorgusu sürüyor. 

Koray Ustabaşı
 

Etiketler: Başbakanlık raportörü, fetö


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!