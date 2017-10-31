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FETÖ’cü bilişim uzmanı tutuklandı

Devlet bilgilerini FETÖ/PDY terör örgütüne ve yurtdışına sızdırma suçundan aranan ve Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan’ın Kos Adası’na kaçmaya çalışırken yakalanan bilişim uzmanı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖcü bilişim uzmanı tutuklandı

31 Ekim 2017 19:23

Yunanistan’ın Kos adasına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 18 kişiden biri olan bilişim uzmanı Hamza D. Bodrum adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hamza D.’nin bir dönem Telekomünikasyon İletişim Başkanlığında (TİB) bilgi işlem ve teknolojilerinde uzman olduğu öğrenildi. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde terör örgütü adına casusluk suçu yapmaktan yakalaması olan Hamza D.’nin "Türkiye Cumhuriyeti'nin bilişim sistemindeki verileri bozma, delilleri yok etme, sisteme veri yerleştirme, özel bilgileri erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme devlet bilgilerini FETÖ/PDY terör örgütüne ve Yurtdışına sızdırma, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine casusluk yapma" suçlarından arandığı öğrenildi. Hamza D.’nin ByLock kullanıcısı olduğu da tespit edildi. 

Öte yandan bugün adliyeye sevk edilen Nesrin G., Güler T., Pervin D. ve Sultan Ş. isimli kadınlardan Sultan Ş. ByLock kullanıcısı olmaktan tutuklandı. Hamza D.’nin eşi Pervin D. ise ifadesinde telefonunu eşinin kullandığını ve ByLock sisteminin de o yüzden telefonunda kayıtlı olduğunu söylediği öğrenildi. İfadesi tamamlanan Pervin D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Eren Ayhan
 

 

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