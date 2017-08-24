FETÖ'cü emniyet müdürü binaya gelenleri diyafon sisteminden kontrol ediyormuş

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aylardır aranan ve Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığında görevliyken ihraç edilen 1. sınıf emniyet müdürü Mehmet Turgut Ö., TEM Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı.

FETÖ'den yakalaması bulunan Mehmet Turgut Ö.'nün Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde MERNİS kaydı yaptırmadan kiraladığı 14 katlı apartmanın 12. katında bulunan 34 numaralı daireden hiç çıkmadan, apartmana girip çıkanları da görüntülü diyafon sisteminin kameralarından takip ettiği belirlendi.

TEM Şube ekiplerinin operasyonu ile gözaltına alınan Mehmet Turgut Ö.'nün sorgusu Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.

Ali Göç