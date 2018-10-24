FETÖ'cü eski asayiş şube müdürüne hapis cezası

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Ekrem Ersen Emeksiz ile avukatı katıldı. Emeksiz son savunmasında, FETÖ'yle ilişkisinin bulunmadığını ileri sürerek hakkındaki suçlamaları reddetti. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütün şifreli yazışma programı ByLock'u kullandığı tespitinin dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası vererek tutuklanmasına karar verildi.