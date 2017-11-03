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FETÖ'cü Genel Müdür Tekirdağ'da yakalandı

FETÖ/PDY'ye üye olmak suçlamasıyla Tekirdağ’da gözaltına alınan bir kişi Bodrum’a getirildi.

FETÖcü Genel Müdür Tekirdağda yakalandı

03 Kasım 2017 12:08

Turizm şirketlerinde genel müdürlük yaptığı bildirilen şahıs, sabah saatlerinde adli makamlara sevk edildi.
Bodrum’da FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Bodrum’da ve Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren turizm şirketlerinde Genel Müdürlük yapan S.B isimli şahıs örgütün gizli haberleşme ağı olan Bylock isimli programı kullandığı tespit edildi. Şahıs, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Bodrum Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarla Tekirdağ ilinde yakalanarak gözaltına alındı.
Bodrum’a getirilen S.B., sağlık kontrollerinin ardından Bodrum Adliyesi’ne sevk edildi. 

Eren Ayhan

Etiketler: fetö, genel müdür, tekirdağ, tutuklandı

 

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