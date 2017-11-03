FETÖ'cü Genel Müdür Tekirdağ'da yakalandı

Turizm şirketlerinde genel müdürlük yaptığı bildirilen şahıs, sabah saatlerinde adli makamlara sevk edildi.

Bodrum’da FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Bodrum’da ve Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren turizm şirketlerinde Genel Müdürlük yapan S.B isimli şahıs örgütün gizli haberleşme ağı olan Bylock isimli programı kullandığı tespit edildi. Şahıs, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Bodrum Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarla Tekirdağ ilinde yakalanarak gözaltına alındı.

Bodrum’a getirilen S.B., sağlık kontrollerinin ardından Bodrum Adliyesi’ne sevk edildi.

Eren Ayhan