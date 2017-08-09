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FETÖ’cü hainden şok sözler: 'Gülen'i teröristbaşı ilan edersem...'

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin açılan davanın yedinci celsesi devam ediyor. Eski Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, darbeyi yapanların darbe sonrası hakkında anlaşamadıkları için desteklerini çektiklerinden dolayı darbenin gerçekleştirilemediğini iddia etti.

FETÖcü hainden şok sözler: Güleni teröristbaşı ilan edersem...

09 Ağustos 2017 16:20

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın yedinci celsesi başladı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Duruşma, dün savunma yapan eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın çapraz sorgusuyla başladı. "Darbeyi kim yaptı?" sorusu üzerine Harmancık, TSK içinde hiçbir grubun tek başına yapamayacağını, operatif seviyede grupların ve sempatizanların olduğunu, bunların da darbe sonrası hakkında anlaşamadıkları için desteklerini çektiklerinden dolayı darbenin gerçekleştirilemediğini iddia etti. Harmancık, "Stratejik azmettiriciler vardır. Bunları da ne biz, ne siz ne de bu mahkeme heyeti hiçbir zaman bilemeyecektir" diye konuştu.

Müşteki avukatlarından birinin Fetullah Gülen'in terörist olup olmadığı sorusuna ise Harmancık, "Ben onu terörist başı ilan edersem kendimi de terörist ilan etmiş olurum. Çünkü aynı dosyadayız, kendisi bu dosyadan ayrılsın" cevabını verdi. 

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Harmancık'ın çapraz sorgusu sırasında sanıklardan Mustafa Özel'i ayağa kaldırarak, "Edirne'den yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandınız. İfadenizi aldıktan sonra tek başınıza ifade vermek istediniz. 17 Mayıs'ta SEGBİS ile mahkememize ifade verdiniz. Bu ifadede Çengelköy'de bir eve geçtiğinizi, burada toplantı yapıldığını, Ömer Faruk Harmancık'ın da orada olduğunu söylediniz" ifadelerini kullandı. Sanık Özel ise, "Sistematik işkence gördüm. Bu ifademi kabul etmiyorum" dedi. Başkan Giray yakalandıktan hemen sonra bu ifadenin verildiğini hatırlatınca sanık Özel, "Şu an daha fazla bu konuda konuşmak istemiyorum. O ifadeyi sağlıklı şekilde vermedim" diye konuştu.
Harmancık'ın çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. Öğleden sonra eski Kurmay Albay Mustafa Barış Avıalan'ın savunmasıyla duruşma devam edecek.  

Yağmur Yıldız


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