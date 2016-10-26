Yunan adalarına kaçmak için Bodrum'a geldiği tespit edilen Hakim Necdet Vural, polis ekiplerince Yalıkavak Mahallesi'nde ele geçirildi.

Alanya Ağır Ceza Hakimi olarak görev yaptığı sürede geçmiş dönem belediye başkanına yönelik yolsuzluk soruşturmasını yürüten Hakim Necdet Vural, 2014 yılında Diyarbakır Hakimliği'ne tayin olmuştu. Kanlı darbe girişimi sonrası HSYK tarafından açığa alınan Hakim hakkında daha sonra yakalama kararı çıkarıldı.

Bir süredir FETÖ üyesi olduğu gerekçesi ile aranan kaçak hakim geçtiğimiz akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından Yalıkavak Mahallesi'nde yakalandı. Yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçiş yapmak üzere Bodrum'a geldiği öğrenilen Vural gözaltı işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Eren Ayhan

MUĞLA