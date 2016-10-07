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FETÖ'cü kaçak amiraller ve 6 'mahrem abi' tutuklandı

Kocaeli’de FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan Tuğamiral Hayrettin İmren ve Tuğamiral Nazmi Ekici ile birlikte kaçmalarına yardımcı olan Albay Kamil Altın ve 6 mahrem cemaat abisi tutuklandı.

FETÖcü kaçak amiraller ve 6 mahrem abi tutuklandı

07 Ekim 2016 17:54

Kocaeli'de devam eden FETÖ/PDY operasyonları kapsamında 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sırasında kaçan ve 55 gün sonra Tuzla’da yakalanan Tuğamiral Hayrettin İmren ve Tuğamiral Nazmi Ekici ile birlikte kaçmalarına yardımcı olan Kamil Altın ve kızı İ. A. ile 6 'mahrem abi' dün sabah saatlerinde adliyeye getirilmişti. Sabah saatlerinde sorguları tamamlanan zanlılardan Tuğamiral Hayrettin İmren, Tuğamiral Nazmi Ekici ve Albay Kamil Altın, mahrem cemaat abileri olan M.K., O.A., Ü.K., E.Ç., Y.D., M.S. tutuklanırken, amirallere evini kiralayan albayın kızı İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İsmail Gündüz


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