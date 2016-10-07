Kocaeli'de devam eden FETÖ/PDY operasyonları kapsamında 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sırasında kaçan ve 55 gün sonra Tuzla’da yakalanan Tuğamiral Hayrettin İmren ve Tuğamiral Nazmi Ekici ile birlikte kaçmalarına yardımcı olan Kamil Altın ve kızı İ. A. ile 6 'mahrem abi' dün sabah saatlerinde adliyeye getirilmişti. Sabah saatlerinde sorguları tamamlanan zanlılardan Tuğamiral Hayrettin İmren, Tuğamiral Nazmi Ekici ve Albay Kamil Altın, mahrem cemaat abileri olan M.K., O.A., Ü.K., E.Ç., Y.D., M.S. tutuklanırken, amirallere evini kiralayan albayın kızı İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İsmail Gündüz