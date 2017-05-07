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FETÖ’cü komutan boş kolide yakalandı

Giresun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan eski Alucra İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Y.C, evinde saklandığı koli içerisinde yakalandı.

FETÖcü komutan boş kolide yakalandı

07 Mayıs 2017 00:15

Edinilen bilgilere göre, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığında sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Yüzbaşı Y.C ‘nin Alucra ilçesinde öğretmen eşinin yanına geldiği tespit edilince polis ekipleri harekete geçti. Evde arama yapan polis ekipleri balkonda bulunan boş kolilerde de arama yaptı. Yapılan aramada firari Y.C balkondaki kolinin içerisine saklanmış olarak buldu. Gözaltına alınan Y.C, Alucra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Y.C’nin Alucra İlçe Jandarma Komutanlığına ataması yapıldığı ancak FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındığı öğrenildi. 

Etiketler: boş koli, fetö, Giresun, komutan


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