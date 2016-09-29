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FETÖ’cü okulların reklam panoları kaldırılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Ankara genelinde FETÖ mensubu oldukları gerekçesiyle kapatılan okulların reklam içerikli tabela, pano ve totemlerini kaldırıyor.


29 Eylül 2016 11:41

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne bağlı oldukları gerekçesi ile kapatılan okulların reklam içerikli tabela, pano ve totemlerini kaldırıyor. Konuya ilişkin Zabıta Daire Başkanı Abdurrahman Karabudak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi üzerine, kapatılan ve el konulan FETÖ’ye bağlı okulların reklam içerikli tabela ve panolarının zabıta ekiplerince kaldırılmaya başlandığını söyledi. Ankara genelinde izinsiz takılan, vergisi ödenmeyen ve görüntü kirliliğine neden olan reklam içerikli tabela ve panoların periyodik olarak denetlenip kaldırıldığını belirten Karabudak,“Bu rutin çalışmalarımız arasına, FETÖ mensubu oldukları gerekçisiyle devlet tarafından kapatılan ilkokul, ortaokul, lise ve bazı özel muhtelif kurs ile özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin de reklam içerikli tabela, pano ve totemlerini de katarak yerlerinden kaldırıyoruz” diye konuştu.  

Etiketler: FETÖ’cü okullar


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