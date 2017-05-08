Diğer
Kategoriler

FETÖ'cü ve PKK’lı çiftin evine operasyon

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Bylock kullanan şahıs ile PKK üyesi eşinin evine operasyon düzenlendi.

FETÖcü ve PKKlı çiftin evine operasyon

08 Mayıs 2017 12:49

Hakkari Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Çukurca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma gereği, terör örgütü mensuplarının sadece kendi aralarında irtibat sağlamak üzere ‘Bylock’ isimli programı kullandığı tespit edilen ve daha önce bir suçtan kaydı bulunan F.Ö. ve PKK/KCK terör örgütü üyeliği bulunan eşi E.Ö.’nün Çukurca ilçesi Ormanlı mezrasında bulunan ikametine operasyon düzenlendi. Açıklamada, “Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan aramada bin paket gümrük kaçağı sigara, 30 paket halinde kaçak çay, hakkında Çukurca Sulh Ceza Hâkimliğince toplatma kararı bulunan ve üzerinde ‘TE NA BE’ ibaresi bulunan broşür ele geçirilmiştir. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi F.Ö. ve PKK/KCK terör örgütü üyeliği bulunan E.Ö. isimli şahıslar, yasadışı yollardan yurt dışına kaçtığından yakalanamamış, arama sırasında evde bulunan T.Ö. isimli şahıs yakalanmıştır” denildi.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!