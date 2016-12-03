Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Cumhuriyet Savcısı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yurtlarda görev yaptığı belirlenen 9'u tutuklu 27 sanık hakkındaki iddianameyi tamamladı. 27 sanık 'terör örgütü üyesi' olmak suçundan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

11 Kasım tarihinde adliyeye sevk edilen Özel Nilüfer Kız Öğrenci Yurdu, Özel Zambak Yurdu, Özcan Şentürk Öğrenci Yurdu müdürlerinin de aralarında bulunduğu 27 kişiden 9'u tutuklandı. Soruşturmayı yürüten savcı, 27 sanığın 5 ile 10 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanmasına talep etti. Ayrıca şüphelilerin bazılarının bylock kullandığı iddianamede yer aldı. Sanıklar, önümüzdeki günlerde Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

AHMET FARUK ÇABUK