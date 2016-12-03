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FETÖ'cü yurt müdürlerinin 10 yıl hapsi isteniyor

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 9'u tutuklu 27 sanık hakkında dava açıldı. Şüpheliler hakkında 5 ile 10 yıl arasında hapis cezası isteniyor.

FETÖcü yurt müdürlerinin 10 yıl hapsi isteniyor

03 Aralık 2016 10:06

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Cumhuriyet Savcısı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yurtlarda görev yaptığı belirlenen 9'u tutuklu 27 sanık hakkındaki iddianameyi tamamladı. 27 sanık 'terör örgütü üyesi' olmak suçundan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. 

11 Kasım tarihinde adliyeye sevk edilen Özel Nilüfer Kız Öğrenci Yurdu, Özel Zambak Yurdu, Özcan Şentürk Öğrenci Yurdu müdürlerinin de aralarında bulunduğu 27 kişiden 9'u tutuklandı. Soruşturmayı yürüten savcı, 27 sanığın 5 ile 10 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanmasına talep etti. Ayrıca şüphelilerin bazılarının bylock kullandığı iddianamede yer aldı. Sanıklar, önümüzdeki günlerde Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

AHMET FARUK ÇABUK 

Etiketler: Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması, Fetullahçı terör örgütü


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