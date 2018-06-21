FETÖ’cüler için yapılan cezaevlerinin inşaatları hızla sürüyor

Bu yılın Ağustos-Eylül aylarında hizmete girmesi beklenen cezaevi, dünya standartları üzerinde olup son sistem teknoloji donanımlı. Cezaevi içerisinde her türlü sosyal alan bulunurken, 202 dönüm arazi üzerine inşa edildi. Cezaevi içinde açık ve kapalı binalar ile lojmanlar, askeri bina, atölye ve teknik binalar yer alırken bölgenin en büyük cezaevi olduğu kaydedildi.

Batman’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tutuklu üyelerinin konulması için yaklaşık 2 bin kişilik yüksek güvenlikli cezaevi inşaatının çalışmaları son sürat devam ediyor. Adalet Bakanlığı tarafından Batman’ın Beşiri İlçesi’nde yaklaşık 250 dönümlük alanda yapımına devam edilen yüksek güvenlikli açık ve kapalı cezaevinin inşaatı devam ediyor. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında artan tutuklamalardan dolayı Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde yer sorunu yaşanmaya başlandı. Batman ve bölge illerinden gelecek olan hükümlü ve tutukluların konulacağı Beşiri Açık ve Kapalı Cezaevi’nin bin 200’ü kapalı, 960’ı ise açık kapasiteli olacak. Cezaevinde çalışacak olan personel için de yaklaşık 150 kişilik lojmanların yapıldığı öğrenildi.

Antalya’nın Elmalı ilçesine T Tipi Kapalı ve Standart Açık Ceza İnfaz Kurumu için geçtiğimiz yıl başlatılan çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Mayıs 2019'da açılması planlanan her iki cezaevinde toplamda 2 bin 300 mahkumun barındırılacağı, 500'e yakın da personel çalışacağı ön görülüyor. Elmalı ilçesi Bozhüyük Mahallesi sınırları içerisinde 2017 yılı Temmuz ayında inşaat çalışmaları başlayan T Tipi Kapalı ve standart açık ceza infaz kurumlarının çalışmaları devam ediyor. 700 günlük proje süresi sonunda 2019 yılı Mayıs ayında faaliyete geçmesi planlanan ceza infaz kurumları toplamda 408 bin m2’lik bir alan üzerine kuruluyor. Toplam 27 bin m2’lik kapalı alanın bulunduğu yerleşke de 13 bin m2'si cezaevi ana binaları oluşturacak. Hem açık hem de kapalı ceza infaz kurumunu içerisinde barındıran projede, yaklaşık 200 personelin görev yapacağı bir jandarma karakolu da bulunuyor. Mahkum kapasitesi bin 800’ü kapalı, 500’ü açıkta olmak üzere toplamda 2 bin 300 olması planlanan infaz kurumlarında 500’e yakın da personel çalışacağı öngörülüyor. Bu personeller için ise Elmalı İlçesi Yeni Mahalle mevkiinde toplamda 160 lojman yapılacak.

Kırşehir'de yapımı devam eden yüksek güvenlikli cezaevi inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kırşehir’de Bağbaşı Mahallesinde bulunan E-Tipi cezaevinin şehir merkezinde kalması sonrasında yeni yüksek güvenlikli cezaevi inşaatı yapımı devam ediyor.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın girişimi sonrasında yaklaşık iki bin kişilik olması planlanan cezaevinde 3 bin kişi istihdam edilecek. Arslan, “Cezaevleri ülkelerin yapmak zorunda oldukları bir hizmet faaliyetidir. Eski tip kapalı cezaevlerinin yerine modern cezaevlerinin yapılmasının nesi yadırganabilir” dedi. 2017 yılı dokuzuncu ayda cezaevi yapım işinin ihale edildiğini anlatan Arslan, “2018 yılı sonuna doğru cezaevinin kaba inşaatı tamamlanacak. 2020 yılında da cezaevi yapım işinin süresi tamamlanmış olacak. Kırşehir’de 4 adet ayrı ayrı cezaevi inşaatı bitmiş olacak. 550 kişilik S-Tipi kapalı cezaevi, 2 adet yüksek nitelikli kapalı cezaevi, 1 adet de yarı açık cezaevi olacak. Yüksek nitelikli kapalı cezaevleri 500’er kişilik olacak. Toplamda 2 bin mahkum yeni yapılan alanda barınabilecek. 3 bin personelin de çalışması planlanıyor.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Adalet Bakanlığı tarafından 450 dönüm arazi üzerine kurulumu yaklaşık 5 ay önce başlayan ve 3 bin kişilik kapasiteye sahip olacak cezaevi projesinde inşaat çalışmalarının yüzde 30'u tamamlanırken, Hendek ilçesinde bulunan ve Marmara Bölgesi'nin en büyük açık kadın cezaevi olacak olan projede çalışmalar sürüyor. Dev cezaevi projelerinin alanları havadan görüntülendi.

Adalet Bakanlığı tarafından Anadolu’nun farklı noktalarında yapımına başlanan cezaevlerinin Afyonkarahisar’daki inşaatında sona yaklaşıldı. Adalet Bakanlığında farklı şehirlere yapılan biner kişilik 50 yeni cezaevinin inşaatları sürüyor. 15 Temmuz sonrasında kademe kademe gelen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile alakalı tutuklamalarda ciddi sayıları bulurken, yeni cezaevlerinin inşaatı da olağanüstü hal (OHAL) uygulamaları çerçevesinde hızlıca devam ediyor. Toplam yüz ölçümü 4 milyon 115 bin 558 metrekare olan cezaevleri, yeni teknolojiler ile inşa ediliyor. Cezaevlerinin yapımlarının tamamlanmasının ardından, FETÖ davaları kapsamında hüküm giyen çok sayıda kişinin buralara nakledilmesi bekleniyor.

Adana'da Kürkçüler bölgesinde 2 tane Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü inşaatı hız kesmeden devam ediyor. 15 Temmuz sonrasında kademe kademe gelen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile alakalı tutuklamalarda ciddi sayıları bulurken, yeni cezaevlerinin inşaatı da olağanüstü hal (OHAL) uygulamaları çerçevesinde hızlıca devam ediyor. Harekete geçen Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, yüksek güvenlikli yeni nesil ceza infaz kurumlarını hizmete geçirmek için hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yapımı devam eden ceza infaz kurumu inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. İlçeye 8 kilometre mesafede Ankara-Samsun karayolu kenarında bulunan Çiftlik köyünün Harman yeri mevkisinde yapılan ceza infaz kurumu 306 dönüm araziye inşa ediliyor. Yapım sözleşmesi imzalanarak 25 Mayıs 2017'de yer teslimi yapılan ceza infaz kurumu inşaatı için 16 Haziran 2017'de ilk kazma vurulmuştu. Bugüne kadar cezaevi lojmanları ve kapalı cezaevinin kaba inşaatı tamamlandı. Açık cezaevinde ise kaba inşaatını bitirmek için çalışmalar devam ediyor. 150 kişinin çalıştığı cezaevi inşaatının 700 günde bitirilmesi hedefleniyor. Mevcut proje üzerinde jandarma tabur binası, idari bina, atölye, mutfak, teknik merkez, 400 kişilik açık ceza infaz kurumu, 1200 kişilik T tipi kapalı ceza infaz kurumu, 200 adet lojman bulunmakta olup inşaat alanı 83 bin metrekare.

Bursa Mudanya Çağrışan Mahallesi'ndeki bir malikanenin "FETÖ elebaşı Gülen için yaptırıldığı" iddiaları üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçip malikaneye el koymuştu. Yapılan incelemede, malikanenin örgüt elebaşı Fetullah Gülen için yapıldığı, burada FETÖ/PDY üyelerinin toplantı ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilmişti.