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FETÖ'cüler rahat durmuyor

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'taki Bayraklı Camii'nde Türkiye'deki 15 Temmuz'daki darbe girişiminin sene-i devriyesi vesilesiyle okunan cuma hutbesi sırasında FETÖ'cüler, bir skandala imza atarak, imama sözlü tacizde bulundu.

FETÖcüler rahat durmuyor

15 Temmuz 2017 16:23

Sırbistan İslam Birliği Reis-ul Uleması Sead Nasufoviç, okuduğu hutbede, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini, geçtiğimiz senenin en ağır hadisesi olarak tanımladı. Nasufoviç'in FETÖ'cü teröristlerin hain girişiminin Türk halkının direnişi sayesinde başarısız olduğunu ifade etmesi, camide cuma namazı kılmaya gelen bazı FETÖ'cülerin tepkisine neden oldu.

Reis-ul Ulema Nasufoviç, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi aleyhindeki hutbesini okumaya devam ederken, camide bulunan 15-20 kişilik bir grup, ayağa kalkarak, "Camide siyaset yapıyorsun", "kafirsin" gibi ifadelerle sözlü tacizde bulundu. Bunun üzerine cemaat Nasufoviç'in siyaset yapmadığını, sadece gerçekleri söylediğini ifade ederek, protestocuları dışarı attı.

Nasufoviç: "FETÖ'cüler rahatsız oldu"

Konuya ilişkin olarak İHA muhabirine konuşan Reis-ul Ulema Nasufoviç, "15 Temmuz şehitleri için bir anma programı tertipleyeceğimizi daha evvelden duyurmuştuk. Burada bulunan FETÖ mensupları, bizim Türkiye'yi olan sevgimizi yansıtan aktivitelerden rahatsızlıklarını daha önceden de belli etmişlerdi. Hutbe sırasında sözlü saldırıda bulunarak bana lanet okudular ve küfrettiler. Çok şükür herhangi bir arbede yaşanmadı. Söz konusu kişilerin kimlik tespitine ilişkin çalışmalar sürüyor" diye konuştu. 

İbrahim Aydoğan
 


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