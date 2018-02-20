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FETÖ'cüler yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne'de aralarında FETÖ üyelerinin de bulunduğu 5 kişi yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken yakalandı. Şahısların yanındaki 5 çocuk ise yakınlarına teslim edildi.

FETÖcüler yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

20 Şubat 2018 17:01

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında 41 UR plakalı araç durduruldu. Araç sürücüsünün organizatör S.A. (25), araç içindekilerin ise “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aranan, yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol kararı bulunan Y.E.O. (28), “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan aranma kararı bulunan ve FETÖ'nün GATA askeri mahrem yapılanması içerisinde bulunduğu öğrenilen M.B. (47), “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aranan ve FETÖ'nün gizli haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı olduğu tespit edilen eski öğretmen D.A. (39), kamu hizmetinden men kaydı bulunan ve örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren eski öğretmen E.C. (45) ile aranma ve suç kaydı bulunmayan B.G. (47) oldukları tespit edildi.

Şüphelilerin kapatılan Bank Asya’da artan hesap kayıtları bulunduğu da görüldü. Ayrıca Y.E.O.’nun üzerinde A.A. adına düzenlenmiş sahte polis kimliği, D.A.’nın üzerinde ise F.P., E.C.’nin üzerinde S.V. adına düzenlenmiş sahte kimlik yakalandı.

Araçta yapılan aramada, 1 şişme bot, 1 pompa, 1 kürek ve 10 can yeleği ele geçirildi.
Muhafaza altına alınan 5 çocuk yakınlarına teslim edilirken, şüpheliler Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler: Edirne, fetö

 

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