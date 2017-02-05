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'FETÖ'cülere acımamak gerekir'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Teşkilatının bölge kadın kolu yöneticilerine 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili sunum yaptı. Gökçek’in görüntü ve fotoğraflar eşliğinde gerçekleştirdiği sunumunda kadınlar gözyaşlarına hakim olamadı.

FETÖcülere acımamak gerekir

05 Şubat 2017 13:39

Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda yaklaşık 2 saat süren sunuma Avrupa’nın 10 farklı ülkesinden gelen UETD üyesi 140 kadın katıldı. Gökçek, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananları fotoğraf ve video görüntüler eşliğinde anlatmadan önce sözlerine, “Birazdan bu insanların nasıl birer canavar olduğunu görüntüler ve fotoğraflarla göreceksiniz” diye başladı. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan özel sinevizyon görüntülerini izleten Gökçek, Türkiye’yi derinden etkileyen darbe girişiminin Fetullah Gülen Terör Örgütü (FETÖ) tarafından çok önceden planlanarak, 15 Temmuz gecesinde gerçekleştirilmeye çalışıldığını söyledi. Gökçek, 15 Temmuz’un nasıl yaşandığını anlatmak açısından vahşet içeren görüntülerin sansürsüz olarak gösterileceğini ifade ederek, o gece kendi yaşadıklarının dışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile hükümet üyelerinin açıklamalarını anlattı. Halkın sokağa çıkmaya davet edilmesi üzerine vatandaşların korkusuzca sokaklara çıkarak canları pahasına gösterdikleri direnişlerle hain girişimin önlendiğini söyleyen Gökçek, FETÖ mensubu yayın organlarının aylar öncesinden yayınladıkları subliminal mesajlarla da darbenin haberini verdiklerini örnekleriyle gözler önüne sererek, “Sivillerin üzerine tank süren, kendi askerini, polisini öldürerek bu vahşeti yapan merhametsiz FETÖ’cü hainlere acımamak gerekir” dedi.

“Ankara’da 10 ayrı noktada adeta savaş oldu”
15 Temmuz darbe girişiminin yüzde 80-90 oranında Ankara’da cereyan ettiğini belirten Gökçek, Ankara’da 10 farklı noktada savaş yapıldığını ve bu savaşın bastırıldığını söyledi. Başkent’te darbecilerin bombalarına hedef olan kurumlar ve burada şehit olan sivil ve kolluk kuvvetleri hakkında da bilgi veren Gökçek, ilk olarak TBMM’ye uçaklardan atılan bomba görüntülerini konuk heyete izletti. Gökçek, sırasıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, 52 özel harekatçının şehit olduğu Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı, sözde darbe bildirisinin okunduğu TRT, TÜRKSAT, MİT ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresine düzenlenen saldırıların görüntü ve fotoğraflarını göstererek detaylı olarak bilgi verdi. Ankara ve İstanbul’da başarılı olunması halinde diğer yerlerde bekletilen birliklerin de Ankara’ya hareket ettirileceğini kaydeden Gökçek, 9 sivilin şehit olduğu Kazan Akıncı Askeri Üssü'nden havalanarak insanların üzerine bomba yağdıran uçakların yanı sıra Polatlı Topçu Birliğinden de füze yüklü askeri araçların yola çıkartıldığını söyledi.

Konuklar gözyaşları içinde izledi
Şehit görüntülerini her gördüğünde yeniden aynı üzüntüyü yaşadığını belirten Gökçek, Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilerin ağır silahlarla ateş açması, tankların altında veya arabasının içinde ezilerek feci şekilde yaşamını kaybeden vatandaşların görüntülerini izleyenlere gösterdi. Darbeye karşı duranların acımasızca katledildiği görüntüler karşısında gözyaşlarına boğulan konuk kadınlar, vatandaşların tankların karşısındaki kahramanlıklarını kimi zaman alkışlarla kimi zaman da hep birlikte söyledikleri “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganıyla dile getirdiler.

“15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Büyükşehir Belediyesinin kilit bir rolü oldu”
Büyükşehir Belediyesinin darbe girişiminin önlenmesine yönelik mücadelesini anlatarak sunumuna devam eden Gökçek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Büyükşehir Belediyesinin kilit bir rolü oldu. Belediyeye ait kamyon ve iş makineleri yolları kesti, belirlenen yerlere askerin girmesini önlemek için kapıların önüne dizildi, darbeci askerlerin karada hareket etmelerine engel oldu. Personelimizden bazıları şehit ve gazi oldu. Ayrıca Cumhurbaşkanımız havaalanına gelmemizi istedi ve binlerce araç havaalanına gitti. Külliyenin önünde araçlarımız tanklar gelmesin diye yolları kapattı. Zırhlı Tümen'in önünü de tanklar dışarı çıkamasın diye kapattı.”
Darbe girişiminin önlenmesinin ardından Türkiye’nin dört bir yanında her gece yapılan demokrasi mitinglerinden de görüntüler gösteren Gökçek, konukların talebi üzerine 15 Temmuz darbe girişimine ait sunumun birer kopyasının çoğaltılarak verilmesi talimatını verdi. Alkışlar ve gözyaşları içinde izlenen sunumun ardından Gökçek, konukları ile yemek yedi.  

Etiketler: Melih Gökçek


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