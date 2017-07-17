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FETÖ'cülere tek tip elbise için harekete geçildi!

Adalet Bakanlığı'nın FETÖ sanıklarının tek tip elbise ile hakim karşısına çıkması için yasal hazırlıkları başlatma kararı aldığı öğrenildi.

FETÖcülere tek tip elbise için harekete geçildi!

17 Temmuz 2017 09:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Abidesi’nin açılışında, darbeci bir askerin duruşmaya götürülmesi sırasında ‘Hero’ tişörtü giymesine yönelik “Bunlara Guantanamo’daki gibi özel elbise giydirip mahkemeye de böyle gelmeleri lazım. Böyle grantuvalet mahkemeye gelmek gibi bir şey olmaz” açıklamasını yapmıştı.

Bunun üzerine gözler Adalet Bakanlığının söz konusu düzenlemeyle ilgili herhangi bir çalışma yapıp-yapmayacağına çevrildi. Bakanlık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından Türkiye’deki cezaevi idari yapısını ve sistemini masaya yatırıyor. FETÖ kapsamında Ceza ve Tevkif Evleri’nde koruma memurlarının KHK’larla işine son verilmesinin ardından cezaevlerinin içerisindeki güvenlik tartışmalarını gün yüzüne çıkardı. Cezaevlerinde asker ve polis kökenli FETÖ mensubunun herhangi bir kalkışmada bulunması ihtimalini de değerlendirerek taslak hazırlayan Bakanlık, bu kapsamda bir güvenlik konsepti oluşturacak. Bu kapsamda Bakanlık, yeni bir taslak çalışma yapmaya hazırlanıyor. Çalışmanın ağustos ayında tamamlanması bekleniyor. Bunun yanı sıra asıl tartışma konusu olan Türkiye’deki cezaevlerinde kıyafet uygulaması ‘Amerikan tarzı idari ve güvenlik konseptine mi dönüşecek? Yoksa şuan mevcut uygulanan AB sistemi uygulaması devam mı edecek?’ sorusunu akıllara getirdi. Eğer Adalet Bakanlığı, Amerikan modeline geçerse terör suçlarıyla ilgili kıyafet uygulamasına ilişkin bir genelge yayınlaması yeterli olacak. Ancak hukukçular, mevcut AB sistemiyle yönetilen idari yapıda bunun sıkıntı doğurabileceğini iddia ediyor.

AB VE ABD’DE NASIL?

Amerika’da Ful denetim kapsamında tek tip kıyafet mecburiyeti var. Yüz kızartıcı suçlardan yargılananlar pantolon, mevsime göre de gömlek veya tişört giyebiliyor. Katalog suçların yani hırsızlık, tecavüz, uyuşturucu, adam yaralama gibi dışında kalan 7 yıldan uzun cezalarda ise üzerinde seri numarası olan mavi tulum giyebiliyor. Terör ve bölücü suçlardan yargılananlar ise turuncu tulum giyiyor. AB cezaevi modelinde ise kıyafet serbestisi var. Ancak Almanya, İngiltere, Hollanda gibi katı hukuk ve güvenlik prosedürleri olan ülkelerde ise terör suçluları tek tip kıyafetlerle cezaevinde tutuluyor.

Ebru Karatosun - Türkiye


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