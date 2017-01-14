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FETÖ’cülerin işkence iddiası yalan çıktı

15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan FETÖ’cülerin “cezaevinde örgütlü bir şekilde işkence gördük” iddiası boş çıktı.

FETÖcülerin işkence iddiası yalan çıktı

14 Ocak 2017 09:09

Darbe girişimi sonrasında tutuklanan örgüt üyelerinin cezaevinde birlikte hareket ederek, 100’e yakın hakim-savcı ve asker tarafından “gözaltında tutuldukları süre içerisinde işkenceye maruz kaldıklarını ve kötü muamele gördüklerini” savunarak dilekçe yazdıkları öğrenildi.

FETÖ’cüler dilekçelerinde aynı zamanda polislerin de kendilerini darp ettiğini iddia etti. Bunun üzerine soruşturma başlatan Ankara Başsavcılığı’nın, öncelikle dilekçe yazan şüphelilerin doktor raporlarını talep ettiği ancak söz konusu raporlarda darp izine rastlanılmadığı belirtildi.

Ankara Emniyetinin nezarethanesinin kamera kayıtlarında yapılan incelemede de işkenceye iddialarına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanılmadığı öğrenildi. Şüphelilerin soruşturmaları uzatmak, sulandırmak ve kilitlemek için bu yola başvurduğu belirtildi.

Ebru Karatosun - Türkiye Gazetesi

Etiketler: 15 temmuz, darbe girişimi


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