Toplumda korku ve panik havası oluşturmak isteyen ihanet çetesinin yeni taktiği deşifre oldu. FETÖ bu kez de cezaevindeki üyeleri üzerinden propaganda peşinde. 'FETÖ üyeliği' ve 'darbe girişimi' suçlarından 30 Temmuz'da tutuklanan eski başkomiser Fatih Günay'ın eşiyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesi, örgütün amacını ortaya koydu.

RÜYADA YAŞIYORLAR

Malatya Cezaevi'nde tutuklu bulunan Günay, 27 Eylül'de eşiyle yaptığı konuşmada, “Gazeteden, radyodan takip ediyorum, ortalık çok karışacak. Dışarı çok çıkmayın, gıda maddelerini arttırın” diyor. Eşi S. Günay ise “Birazdan çıkar alırım. Annem rüyasında seni görmüş, eve gelmişsin, yüzün pırıl pırıl” diye konuşuyor. Fatih Günay da “Geleceğiz geleceğiz. Lamı cimi yok. Allah'ın izniyle çıkacağız. Vatanımız ve milletimiz için çalıştık. Aralık ayını görmeyiz, Kasımda çıkarız” karşılığını veriyor. Dinlenildiğini bilmesine rağmen Günay'ın açık açık bu ifadeleri kullanması örgütün kuyruğu dik tutma çabası ve algı operasyonu olarak nitelendirildi.

'ZIRVASINDAN ZİRVESİNE'

Günay konuşmasının devamında, “Telefonu dinleyenler de 'bunlar ne konuşuyor' gibi düşünebilirler. Az kaldı güzelim çıkacağız. 3-5 kişi değil, toptan hepimiz çıkacağız. Yani biz çıkmayacağız tek. Tüm Türkiye çıkacak zindandan. Çıkmakla kalmayacağız, biz onları sokacağız içeri. Zırvasından zirvesine, itine kopuğuna, bürokratından bilmem neyine...” şeklinde konuşuyor. Günay'ın 'zırvasından zirvesine' ifadesini teröristbaşı Fetullah Gülen de bir beddua seansında kullanmıştı.

Osman Özgan - Yeni Şafak gazetesi