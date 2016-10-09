Diğer
Kategoriler

FETÖ'cülerin panik taktiği

FETÖ’cü başkomiserin cezaevinden aradığı eşine söyledikleri, örgütün panik dalgası planını gözler önüne serdi. Dinlenildiğini bile bile eşine “Ortalık çok karışacak. Yakında çıkacağız. Evlilik yıldönümümüz 22 Kasım’da evde olacağım” diyen Fatih Günay’ın 24 Ağustos’ta evlendiği ortaya çıktı.

FETÖcülerin panik taktiği

09 Ekim 2016 17:03

Toplumda korku ve panik havası oluşturmak isteyen ihanet çetesinin yeni taktiği deşifre oldu. FETÖ bu kez de cezaevindeki üyeleri üzerinden propaganda peşinde. 'FETÖ üyeliği' ve 'darbe girişimi' suçlarından 30 Temmuz'da tutuklanan eski başkomiser Fatih Günay'ın eşiyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesi, örgütün amacını ortaya koydu.

RÜYADA YAŞIYORLAR
Malatya Cezaevi'nde tutuklu bulunan Günay, 27 Eylül'de eşiyle yaptığı konuşmada, “Gazeteden, radyodan takip ediyorum, ortalık çok karışacak. Dışarı çok çıkmayın, gıda maddelerini arttırın” diyor. Eşi S. Günay ise “Birazdan çıkar alırım. Annem rüyasında seni görmüş, eve gelmişsin, yüzün pırıl pırıl” diye konuşuyor. Fatih Günay da “Geleceğiz geleceğiz. Lamı cimi yok. Allah'ın izniyle çıkacağız. Vatanımız ve milletimiz için çalıştık. Aralık ayını görmeyiz, Kasımda çıkarız” karşılığını veriyor. Dinlenildiğini bilmesine rağmen Günay'ın açık açık bu ifadeleri kullanması örgütün kuyruğu dik tutma çabası ve algı operasyonu olarak nitelendirildi.

'ZIRVASINDAN ZİRVESİNE'
Günay konuşmasının devamında, “Telefonu dinleyenler de 'bunlar ne konuşuyor' gibi düşünebilirler. Az kaldı güzelim çıkacağız. 3-5 kişi değil, toptan hepimiz çıkacağız. Yani biz çıkmayacağız tek. Tüm Türkiye çıkacak zindandan. Çıkmakla kalmayacağız, biz onları sokacağız içeri. Zırvasından zirvesine, itine kopuğuna, bürokratından bilmem neyine...” şeklinde konuşuyor. Günay'ın 'zırvasından zirvesine' ifadesini teröristbaşı Fetullah Gülen de bir beddua seansında kullanmıştı.

Osman Özgan - Yeni Şafak gazetesi

Etiketler: fetö, Malatya Cezaevi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!