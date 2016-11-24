Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 1 polis, 1 kadıntutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca hakkında soruşturma başlatılan Polis memuru Gürkan Tok ve ev hanımı Işık Sıla Akpolat Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince ayrı ayrı tutuklanmışlardır.” denildi.

Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR