FETÖ'dan aranan albayı yakalayan trafikçiler ayın polisi seçildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan ve yargılandığı mahkeme tarafından tahliyesine karar verilen eski Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya’nın eşi eski Albay Temel Çetinkaya savcının yaptığı itiraz üzerine yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından Sinop’da yargılanan eski Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya’nın meslekten ihraç edilen albay eşi Temel Çetinkaya (47) yargılandığı mahkemede tahliyesine karar verilmişti. Savcının itirazı üzerine Albay Çetinkaya hakkında yakalama müzekkeresi çıkartılmıştı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Aydın Şakir ve Fevzi San, Samsun-Çorum karayolu üzerinde denetim yaparken plakasını sorguladıkları aracın sürücü olan eski Albay Temel Çetinkaya'nın arandığını tespit etti. Çetinkaya'yı gözaltına alınarak Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim eden trafik polisleri Aydın Şakir ve Fevzi San, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz tarafından duyarlı, özverili ve dikkatli çalışmalarından dolayı Samsun'da "Eylül Ayının Polisi" seçildiler.

Polis memurlarının fotoğraflarının ve konu ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazı Samsun Emniyet Müdürlüğü lobisindeki ayın polisi panosuna asıldı.

Muhammer Ay