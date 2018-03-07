FETÖ'den 12 kişiye 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında hapis

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bafra ilçesindeki milli eğitim yapılanması yönelik yapılan soruşturmada dava açılan meslekten ihraç edilen öğretmenlerin yargılanmaları sona erdi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davaya basın mensupları alınmadı. Mahkeme, tutuklu olarak yargılanan öğretmenler Mustafa S. ve Ömer K.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırarak tahliyelerine karar verdi. Tutuksuz olarak yargılanan Eda S.'nin 6 yıl 3 ay, 9 kişinin de 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldıkları öğrenildi. Aynı davada 18 öğretmen ise beraat etti.

Muhammer Ay

