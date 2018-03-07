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FETÖ'den 12 kişiye 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2'si tutuklu 30 kişinin yargılandığı davada 12 kişi 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında hapis cezasına çarptırılırken, 18 kişi ise beraat etti.

FETÖden 12 kişiye 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında hapis

07 Mart 2018 15:10

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bafra ilçesindeki milli eğitim yapılanması yönelik yapılan soruşturmada dava açılan meslekten ihraç edilen öğretmenlerin yargılanmaları sona erdi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davaya basın mensupları alınmadı. Mahkeme, tutuklu olarak yargılanan öğretmenler Mustafa S. ve Ömer K.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırarak tahliyelerine karar verdi. Tutuksuz olarak yargılanan Eda S.'nin 6 yıl 3 ay, 9 kişinin de 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldıkları öğrenildi. Aynı davada 18 öğretmen ise beraat etti.  

Muhammer Ay
 

 

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