Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta Uşak Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından gözaltına alınan 15 öğretmen adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılardan 13’ü "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlarından tutuklandı. 2 öğretmen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan yine aynı operasyonlar kapsamında geçen gün gözaltına alınan 3’ü öğretmen 9’u abla olarak bilenen toplam 12 kişinin Emniyet Müdürlüğü’nde ifadelerinin alınmasına devam edildiği öğrenildi.