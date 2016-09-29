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FETÖ’den 13 öğretmen daha tutuklandı

Uşak’ta FETÖ/PDY’ye yönelik süren soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 15 öğretmenden 13’ü tutuklandı.

FETÖden 13 öğretmen daha tutuklandı

29 Eylül 2016 09:20

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta Uşak Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından gözaltına alınan 15 öğretmen adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılardan 13’ü "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlarından tutuklandı. 2 öğretmen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan yine aynı operasyonlar kapsamında geçen gün gözaltına alınan 3’ü öğretmen 9’u abla olarak bilenen toplam 12 kişinin Emniyet Müdürlüğü’nde ifadelerinin alınmasına devam edildiği öğrenildi. 


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