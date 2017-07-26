Diğer
Kategoriler

FETÖ'den 13 tutuklama

Gaziantep'te gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖden 13 tutuklama

26 Temmuz 2017 09:48

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında farklı kamu kurumlarında görevli personellere yönelik yapılan operasyon gerçekleştirilmiş, operasyonda örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock kullandıkları tespit edilen toplam 14 kişi gözaltına alınmıştı. Sorgu ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliden 13’ü çıkarıldığı Gaziantep Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Zanlılardan biri ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 37°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!