Kocaeli’de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY operasyonları devam ediyor. Operasyonlar kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü’yle (FETÖ) bağlantılı oldukları iddiasıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde görevli 4 emniyet müdürü ve 4 polis açığa alınmıştı. Bir süre önce gözaltına alınan C.B., Y.Ş., H.V. ve İ.Z. isimli müdür ile Y.Ş., Y.Ç., A.A. ve B.U. isimli polis memurları emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli emniyet müdürlerinden Y.Ş, İ.Z polis memurlarından B.U tutuklanırken C.B, H.V,Y.Ç, A.A ve B.U adli kontrol talebi ile serbest bırakıldı.

Mehmet Oğuzhan Altun