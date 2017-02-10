Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kanun Hükmündeki Kararname ile Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksekokulundaki görevlerinden uzaklaştırılan emniyet müdürü ve emniyet amirlerine yönelik 27 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sivas merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 46 kişi gözaltına alındı.

Daha sonra gerçekleştirilen operasyonlarla bu sayı 59'a yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından daha önce adliyeye sevk edilen 39 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi daha adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.A., M.D. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.U., H.G., B.D., F.G. ile S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında tutuklu sayısı 42'ye çıktı.