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FETÖ'den 4 kişi tutuklandı

Samsun merkezli Ankara, Çorum ve Kocaeli illerini kapsayan memurlara yönelik düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 4'ü tutuklanırken, 14 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖden 4 kişi tutuklandı

07 Aralık 2016 18:19

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hafta önce Samsun merkezli Ankara, Çorum, Kocaeli ile Samsun'un Çarşamba ilçelerinde 20 ayrı adrese 60 polisle eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyon kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 3'ü bayan 18 memuru gözaltına almıştı.

Bir haftadır Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan 17 memur ile mazeretinden dolayı ifadesi alınıp serbest bırakılan 1 kadın ile birlikte toplam 18 memur bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ü.B., M.Ö., İ.P. ile Ö.Ö.Ç. adlı kadın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 14 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Muammer Ay 

Etiketler: 4 kişi tutuklandı, fetö, Samsun


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