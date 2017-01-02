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FETÖ’den 41 bin 326 kişi tutuklandı

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin yürütülen soruşturmalar kapsamında şimdiye kadar 41 bin 326 kişi tutuklandı.

FETÖden 41 bin 326 kişi tutuklandı
FETÖ’den 41 bin 326 kişi tutuklandı - Web TV

02 Ocak 2017 14:53

15 Temmuz gecesi Türkiye’yi kana bulayan Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimi sonrasında cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında şimdiye kadar 103 bin 850 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınanlardan 41 bin 326’sı cezaevlerine konuldu.

Tutuklananlar arasında 2 bin 286 hakim ve savcı, 104 Yargıtay, 41 Danıştay, 2 Anayasa Mahkemesi, 3 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi, 168’i general olmak üzere 6 bin 325 asker, 7 bin 624 polis, 17 vali, 74 vali yardımcısı ve 100 kaymakam da bulunuyor. Aynı soruşturma kapsamında 5 bin 150 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor. Soruşturmalar çerçevesinde halen bine yakın şüpheli ise gözaltında


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