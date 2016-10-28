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FETÖ’den 5 kişi açığa alındı

Malatya’da sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 kişi açığa alındı.


28 Ekim 2016 16:06

Malatya Valiliği OHAL bürosundan yapılan açıklamada son 3 gün içerisinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Malatya İl Halk Sağlığı Müdürlüğünden 1 Doktor ve PTT İl Müdürlüğünden 4 personel olmak üzere toplam 5 kişinin açığa alındığı belirtildi. Açıklamada Kredi Yurtlar İl Müdürlüğü ile İş-Kur İl Müdürlüğünden toplam 2 kişinin ise ifadelerinin evlerinde alındığı ifade edildi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Terör Örgütüne Yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün de 16 kişi gözaltına alınmıştı

Etiketler: Malatya Valiliği


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