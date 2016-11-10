Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sabah saatlerinde 6 adrese operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı bulunan iş adamları İbrahim Y., Emrah B., Muzaffer O., Abdülmuttalip Ş. ile öğretmen İbrahim K.'nın ev ve iş yerlerinde arama yapan polis, bazı dokümanlar, bilgisayar kayıtları ve cep telefonlarına el koydu. Aramalar sonrası sağlık kontrolünden geçirilen 5 kişi, sorgulanmak üzere Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Hakkında gözaltı kararı bulunan Fatih Ç. isimli iş adamı ise ikamet adresinde bulunamazken, polis firariyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Vedat Kılıç

