Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin Samsun Emniyet Müdürlüğü yapılanmasına yönelik 4 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda meslekten ihraç edilen Emniyet Amiri A.K.(39) ile Komiser Yardımcıları T.K.(41), D.G.(41), O.G.(39), F.G.(33) ile polis memurları İ.K. (44) ve F.S.E.'yi (48) yakalayarak gözaltına alınmıştı.

TEM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 7 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Komiser Yardımcısı F.G.'nin emniyet çıkışı görüntüsünü çeken basın mensuplarına, "Bunlara verilemeyecek hesabımız yok hiçbir zaman" demesi dikkat çekti.

Muammer Ay

