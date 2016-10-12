Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » FETÖ'den 6 aydır aranan iş adamı yakalandı

FETÖ'den 6 aydır aranan iş adamı yakalandı

Antalya’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) finans sağladığı iddiasıyla 6 aydır aranan iş adamı yazlığında yakalandı.

FETÖden 6 aydır aranan iş adamı yakalandı

12 Ekim 2016 15:49

Antalya’da, geçtiğimiz nisan ayında FETÖ’ye finans sağladığı için yakalama kararı çıkartılan iş adamı İsmet A. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün gece Kemer’in Beldibi Mahallesi’nde gizlendiği yazlık evinde yakalandı. 6 ay sonra yakalanan iş adamı İsmet A., adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından nisan ayından beri arananlar listesinde bulunan İsmet A.’nın, Akıllar Petrol ve Çağ Otomotiv isimlerinde iki şirketteki hisselerini 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında oğluna devrettiği ileri sürülmüştü.

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, fetö


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!