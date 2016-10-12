Antalya’da, geçtiğimiz nisan ayında FETÖ’ye finans sağladığı için yakalama kararı çıkartılan iş adamı İsmet A. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün gece Kemer’in Beldibi Mahallesi’nde gizlendiği yazlık evinde yakalandı. 6 ay sonra yakalanan iş adamı İsmet A., adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından nisan ayından beri arananlar listesinde bulunan İsmet A.’nın, Akıllar Petrol ve Çağ Otomotiv isimlerinde iki şirketteki hisselerini 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında oğluna devrettiği ileri sürülmüştü.