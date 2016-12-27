Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz hafta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörler Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve aralarında önceden açığa alınarak meslekten ihraç edilen eski polislerin de bulunduğu 10 şahıs dün adliyeye sevk edilmişlerdi. Şahıslardan 7’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 3’ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Gökten Ceylan