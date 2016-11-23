Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 gün önce FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun merkezli Ankara, İzmir ve Konya'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında daha önce OMÜ'de görev yaparken açığa alınan ve aralarında profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi ve araştırma görevlilerinin de bulunduğu 32 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında 'ByLock' kullananların da bulunduğu öğrenilen akademisyenlerden 1'i sağık sorunu nedeniyle ifadesi alınıp serbest bırakılmıştı. Dün sabah sağlık sorunu olan akademisyen kendiliğinden adliyeye giderken, 31 kişi de emniyetten Samsun Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Mahkeme gece geç saatlerde sona erdi. Akademisyenlerden Tarık K., Turan K.Y., Mehmet G., İbrahim S., Esat B., Burhanettin B., Alaattin Ş. ve Abdurrahman K. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 24'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muammer Ay