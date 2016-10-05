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FETÖ’den açığa alınan 45 memur görevlerine döndü

Manisa'daki FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan kamu personelinden 45’inin görevlerine iade edildiği açıklandı.

FETÖden açığa alınan 45 memur görevlerine döndü

05 Ekim 2016 16:01

Manisa Valiliği 15 Temmuz darbe girişiminin ardından haklarında idari ve adli işlem yapılan kamu personeli sayısını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, KHK ve HSYK kararlarıyla Manisa’da bin 446 kamu personeli memuriyetten ihraç edilirken, 84 ayrı kamu kurum ve kuruluşundan bin 6 kamu personeli de açığa alındı. 368 kamu personelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği Manisa’da, 59 memurun da gözaltındaki sorgusunun devam ettiği açıklandı. Mahkemeye çıkarılan 221 kamu personelinin adli kontrol şartıyla, 54’ünün de serbest kaldığı öğrenildi. Açıklamada ayrıca 36 sözleşmeli personelin sözleşmelerinin feshedildiği ve açığa alınan 45 kamu personelinin ise görevlerine iade edildiği kaydedilirken 83 kamu personelinin ise idari soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

Görevlerine iade edildiler
Daha önce açığa alınan 20’si Emniyet Müdürlüğü, 7’si Milli Eğitim Müdürlüğü, 5’i SGK, 3’ü Vergi Dairesi, 2’si Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 2’si İl Sağlık Müdürlüğü, 2’si Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü personeli ile Orman İşletme Müdürlüğü, Alaşehir Adliyesi, Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü ve Vergi Denetleme Kurumu Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığından da birer personel olmak üzere toplam 45 kamu çalışanı görevlerine iade edildi.

Sadık Cangel

Etiketler: 15 Temmuz darbe girişimi, fetö soruşturması, Manisa Valiliği


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