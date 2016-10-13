Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Cezaevi İnfaz Kurumunda gardiyan olan 31 yaşındaki Enver Ş., FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alındı. Enver Ş., ikamet ettiği Musalla Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutları 8. katta sabah saatlerinde kendini merdiven boşluğuna asarak intihar etti. Evli ve 1 çocuk babası olan gardiyan Enver Ş.’nin cansız bedenini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Enver Ş.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Enver Ş.'nin cesedi cenaze aracıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir