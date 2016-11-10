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FETÖ’den adliyeye sevk edilen 10 kişiden 7’si tutuklandı

Afyonkarahisar’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 10 kişiden 7’nin tutuklandığı belirtildi.

FETÖden adliyeye sevk edilen 10 kişiden 7si tutuklandı

10 Kasım 2016 12:53

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda, çoğunluğu iş adamı olan 34 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri biten şahıslardan 10’u dün adliyeye sevk edilmişti. Adliyede savcılık sorgusunun ardından mahkeme sevk edilen şahıslardan 10’nun tutuklandığı, 3’nün ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bildirildi.
Öte yandan, tutuklanan şahısların çoğunluğunun iş adamı olduğu öğrenildi. 

Gökten Ceylan


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