Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda, çoğunluğu iş adamı olan 34 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri biten şahıslardan 10’u dün adliyeye sevk edilmişti. Adliyede savcılık sorgusunun ardından mahkeme sevk edilen şahıslardan 10’nun tutuklandığı, 3’nün ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bildirildi.

Öte yandan, tutuklanan şahısların çoğunluğunun iş adamı olduğu öğrenildi.

Gökten Ceylan