Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün ablalarına yönelik operasyon düzenlemiş ve 13 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltında bulunan şüpheliler, dün Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplikte geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti. 13 kişiden Gülay.Ö., Lütfiye K., AhsenD., Nilgün B., Selenga S., Hatice K., Hanife N. ve Hülya B. tutuklanırken, B.edir Y., Rukiye A., Zeliha B., Emine Ö., Hülya G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.