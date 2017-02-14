Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonlar kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan hemşire B.Ç., D.Ç., E.Y., E.Ö., N.A., Y.H. ebe C.A., S.I., öğrenci E.A., doktor E.K., M.K., U.Ü.Y., Y.S., memur M.Y., işçi Ö.Y., anestezi uzmanı U.İ., eczacı Y.Ş., öğretmen F.N.Ş., H.M., M.Ç. endüstri mühendisi S.A., serbest A.H., ev hanımı F.Ö. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, endokrinoloji uzmanı F.G., doktor Y.S., memur C.G., astsubay M.H. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Remzi Şimşek

