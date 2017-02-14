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FETÖ’den adliyeye sevk edilen 27 şahıstan 4’ü tutuklandı

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 23’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖden adliyeye sevk edilen 27 şahıstan 4ü tutuklandı

14 Şubat 2017 09:59

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonlar kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan hemşire B.Ç., D.Ç., E.Y., E.Ö., N.A., Y.H. ebe C.A., S.I., öğrenci E.A., doktor E.K., M.K., U.Ü.Y., Y.S., memur M.Y., işçi Ö.Y., anestezi uzmanı U.İ., eczacı Y.Ş., öğretmen F.N.Ş., H.M., M.Ç. endüstri mühendisi S.A., serbest A.H., ev hanımı F.Ö. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, endokrinoloji uzmanı F.G., doktor Y.S., memur C.G., astsubay M.H. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Remzi Şimşek
 

Etiketler: adliye, fetö, fetullah gülen, sakarya


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