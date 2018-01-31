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FETÖ'den adliyeye sevk edilen özel okul sahibi tutuklandı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan özel okulun sahibi ile eşi ve okul müdürü adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan okul sahibi İ.D. tutuklanırken, eşi ve okul müdürü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖden adliyeye sevk edilen özel okul sahibi tutuklandı

31 Ocak 2018 23:38
FETÖ'den adliyeye sevk edilen özel okul sahibi tutuklandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, daha önce KHK ile kapatılan ve bir süre sonra yeniden açılan Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki Özel Mavi Deniz Anadolu Lisesi'nin sahibi İ.D., eşi ve aynı zamanda ortağı olan M.D. ile okul müdürü S.K., devam eden soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılınca polis ekipleri tarafından evlerinde gözaltına alındı. Okulda sabah erken saatlerde arama yapan polis ekipleri, özel bölmeleri de açabilmek için okul sahibi İ.D.'yi okula getirdi. Okulda bulunan dijital materyaller ve evraklara el konulurken, bilgisayarların hard diskleri toplandı. Okul hakkında kapatılan bazı FETÖ okullarından para aktarıldığı, görev yapan bazı öğretmenlerin "Bylock" kullanıcısı olduğu iddia edildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyede görülen mahkemenin sonucunda lise sahibi İ.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi M.D. ve okul müdürü S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Yusuf Ali Arslan - Fatih Çapkın

 

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