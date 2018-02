FETÖ'den adliyeye sevk edilen uzman jandarma tutuklandı

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan ve ByLock kullandığı tespit edilen Uzman Jandarma M.E., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Vezirköprü ilçesinde gözaltına alındı. Başkası adına kayıtlı olan telefon hattı üzerinden ByLock kullandığı tespit edilen M.E., Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgulanmasının ardından bugün Vezirköprü Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.E., " silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhammer Ay