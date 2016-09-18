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FETÖ'den alınan okullara anlamlı isimler

Fetullahçı Terör Örgütü'nden devletin aldığı iki okula Ankara'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Sevda Güngör ve Jandarma Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin isimleri verildi.


18 Eylül 2016 10:53

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından yapılan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan 241 kişinin adı sonsuza kadar yaşatılmaya başlandı. Ankara'da şehit olan polis memuru Sevda Göngür ve Jandarma Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin ismi de Adana'da okullara verildi. Mine'nin ismi daha önce FETÖ tarafından yönetilen ancak darbe girişiminden sonra devletin el koyduğu Burç Okulları'na verilirken Güngör'ün ismi ise bu okulun anaokulu kısmına verildi.

Bu durumu şehit aileleri de sevinçle karşıladı. Güngör'ün babası Mehmet Güngör, söyleyecek kelime bulamadığını belirterek, "Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Böyle bir şey olduğu için sonsuz gurur duyuyorum. Bir FETÖ okuluna verilmesi bizi ayrıca sevindirdi. Ne söylesem az olur. Köyden Adana'ya gelerek okulu ziyaret edeceğim" dedi.

Mine'nin annesi Ayşe Mine ise, çocuğunun isminin bir okula verilerek hiç unutulmayacağı için çok mutlu olduğunu söyledi. Mine, "Çoğumun ismi bu sayede ömür boyu yaşayacak, adı hiç silinmeyecek. Hem mutluluk hem burukluk var iki duyguyu bir arada yaşıyoruz. Çoğumuzun ismi okula verildiği için çok gururluyuz" diye konuştu.

Fatih Keçe 

 


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