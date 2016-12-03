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FETÖ'den alındı, fakülte olacak

Balıkesir'in Bandırma ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki okul binası arsasının Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ne verilmesi için Bandırma Kaymakamlığınca girişim başlatıldı.

FETÖden alındı, fakülte olacak

03 Aralık 2016 11:00

15 Temmuz FETÖ / PDY darbe girişiminin ardından FETÖ'nün Bandırma'daki el konulan taşınmazları arasında yer alan inşaat halindeki bina fakülte binası olacak. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ak Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı ve Bandırma Kaymakamı Tuncay Sonel'in gayretleri ile binanın Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi olması amacıyla Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ne verilmek istendiği ve bu konuda işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Ayrıca binanın yanında bulunan 50 dönümlük arazi de yine bina ile birlikte Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ne verilerek, üniversitenin bünyesinde kurmayı planladığı fakültelerden biri olan Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi'nin burada faaliyete geçmesi planlanıyor.

Kaymakam Tuncay Sonel ve Rektör Prof.Dr.Süleyman Özdemir ile fakülte olarak düşünülen inşaat alanında incelemelerde bulundular. 

İbrahim Aldemir

Etiketler: balıkesir, fakülte, yurt


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