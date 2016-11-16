Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldığı kaydedildi. Önceki gün yapılan yol uygulaması esnasında durdurulan ve İl Özel İdaresinde görev yaptığı tespit edilen araç sahibinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Aydın 1. Sulh Ceza Hâkimliğince hakkında yakalama emri olduğunun anlaşıldığı belirtilen açıklamada, “Şahıs 15 Kasım 2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın yanında bulunan 2 kişi de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Tatvan Hazırlık Bürosunca haklarında yakalama kararına istinaden 9 Kasım 2016 tarihinde ilimizde yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan biri tutuklanmış, diğeri ise adli kontrol şartı ile salıverilmiştir. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/9656 sayılı talimatı üzerine FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve ilimizde ikamet eden 2 kişi gözaltına alınmıştır” denildi.

ByLock uygulaması kullandığı tespit edilen bir polis memurunun da gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, “Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisağı olduğu tespit edilerek meslekten çıkarılan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kriptografik haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen ve hakkında Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama ve gözaltı kararı verilen polis memuru, Antalya’nın Kepez ilçesinde 15 Kasım 2016 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.

