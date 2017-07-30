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FETÖ'den aranan Başbakanlık raportörü Adıyaman'da yakalandı

Adıyaman’da, terör örgütü FETÖ’ye üye olmaktan her yerde aranan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın daha önceden Başbakanlık bünyesinde çalıştığı öğrenildi.

FETÖden aranan Başbakanlık raportörü Adıyamanda yakalandı

30 Temmuz 2017 16:57

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) üye olma suçlarından aranan F.K., Çelikhan yolu üzerinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamasında yakalandı. Gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şubesine götürülen F.K.'nin, 2011-2015 yılları arasında Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanlığında görev yaptığı, 2015-2016 yıllarında Başbakanlık bünyesinde raportör olarak çalıştığı, diplomat olarak Avusturya’da staj yaptığı, eğitim amacıyla 3 ay Sırbistan’da bulunduğu ve kısa bir süre ise Moskova’da bulunduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Cihan Kizir

Etiketler: Adıyaman, Başbakanlık raportörü, yakalanma


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