Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun merkezli Ankara, İzmir ve Konya'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, olayla ilgili 2 gün önce Samsun Adliyesi'ne sevk edilen akademisyenlerden 8'i tutuklanmış, 24'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyon kapsamında arandığı öğrenilen OMÜ'de görevli Yardımcı Doçent Dr. F.İ. de yakalandı. Polisteki sorgusu tamamlanan F.İ., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Muammer Ay

