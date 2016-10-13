Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube ekipleri yol kontrolü sırasında durdukları araç içerisinde C.M. isimli 2. Sınıf Emniyet Müdürünü gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Şükrü Üçüncü