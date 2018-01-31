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FETÖ’den aranan eski üsteğmen ve eşi yakalandı

KHK ile meslekten ihraç edilen ve İzmir’de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski üsteğmen ile öğretmen eşi, Aydın’ın Kuyucak ilçesinde gizlendikleri evde yakalandı.

FETÖden aranan eski üsteğmen ve eşi yakalandı

31 Ocak 2018 11:34

Edinilen bilgiye göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan İzmir Yenifoça Alay Komutanlığında görevli iken Kasım 2016 tarihinde 677 saylı KHK ile meslekten ihraç edilen eski Jandarma Üsteğmen M.A. ile yine aynı suçtan aranan eşi edebiyat öğretmeni eşi B.A.’nın Kuyucak ilçesine bağlı Beşeylül Mahallesi’nde bulundukları tespit edildi.

Mahkeme kararıyla evde arama yapan Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ sanığı karı kocayı gizlendikleri evde gözaltına aldı. Aramada çeşitli dijital materyaller ile eski asker M.A’nın teslim ettiği silahına ait 17 tabanca mermisine el konuldu. M.A. ve eşi B.A., adli makamlara sevk edilmek üzere İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Mehmet Barlas

Etiketler: fetö, gözaltı

 

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